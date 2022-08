Incidente sul lavoro a Castelcivita, gravissimo operaio

Incidente sul lavoro a Castelcivita, in provincia di Salerno. Un operaio della Comunità Montana degli Alburni è rimasto gravemente ferito a seguito del ribaltamento dell'escavatore che stava utilizzando in montagna per sistemare una strada. E' stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Salerno. L'uomo, originario di Sicignano degli Alburni, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.