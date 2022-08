Fulmine provoca incendio in azienda agricola del Salernitano

Cronaca

L'Italia brucia con 5 grandi incendi ogni giorno dall'inizio dell'estate con migliaia di ettari di boschi e campi in fumo da Nord a Sud e danni dall'ambiente al turismo. Emerge dall'analisi di Coldiretti su dati Effis in riferimento al violento rogo che divampa nei boschi di Arnasco e Villanova d'Albenga (Savona, in foto) in Liguria, con rischi per l'aeroporto, persone sfollate e le fiamme che hanno raggiunto i terreni di un vivaio di piante e fiori