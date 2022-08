Rissa fuori da un locale a Ischia, sindaco chiama polizia. Tre denunce

Tre persone sono state denunciate a Ischia con l'accusa di aver partecipato a una rissa all'esterno di un disco bar sulla Riva Destra del porto, una delle zone più affollate della movida.

Sindaco chiama la polizia

L'episodio si è verificato nella notte tra l'8 e il 9 agosto per ragioni in via di accertamento. In zona si trovava anche il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che ha allertato la pattuglia della Polizia di Stato, la quale presidia la riva destra del porto per tutta la notte. Gli agenti del commissariato ischitano sono intervenuti e dopo aver riportato la calma hanno identificato i tre uomini. Le indagini intanto proseguono con l'aiuto dei filmati acquisiti dal sistema di video sorveglianza della Riva. Nelle prossime ore potrebbero essere emessi ulteriori provvedimenti a carico di altri partecipanti alla rissa.