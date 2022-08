Truffano un'anziana a Ischia, due arresti

Spacciandosi al telefono per il nipote, ha indotto un'anziana di Ischia a consegnare a un complice duemila euro: i due sono stati scoperti e arrestati dalla polizia. I fatti si sono verificati lunedì pomeriggio, quando la polizia ha notato nei pressi dell'abitazione della donna, che li aveva allertati, un uomo che si stava dirigendo verso il porto dove, insieme a un'altra persona che lo stava attendendo, ha acquistato dei biglietti per imbarcarsi.

Gli arresti

I poliziotti hanno bloccato i due trovandoli in possesso di 1.965 euro. In Commissariato si è quindi presentata l'anziana la quale ha raccontato che, poco prima, aveva consegnato duemila euro a una persona perché aveva ricevuto la telefonata di un uomo il quale, spacciandosi per il nipote, le aveva chiesto di dare al corriere la somma per un pacco. I due arrestati sono un 21enne e un 26enne, entrambi accusati di truffa aggravata. Il denaro è stato riconsegnato alla vittima.