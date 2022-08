Napoli, polizia sequestra a armi, cartucce e droga

Questo è il bottino sequestrato a Napoli dalla polizia in un controllo in uno stabile di via dei Mosaici. Il materiale sequestrato si trovava in un'intercapedine ricavata nel muro d'ingresso

Una pistola Beretta calibro 9 con 7 cartucce e matricola abrasa, due pistole revolver, rispettivamente con cinque e otto cartucce, una pistola revolver replica calibro 380, 171 cartucce di vario calibro. E ancora: capi di abbigliamento, una busta contenente circa 278 grammi di marijuana, 10 stecche di hashish del peso di circa 28,2 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Questo è il bottino sequestrato a Napoli dalla polizia in un controllo in uno stabile di via dei Mosaici. Armi, cartucce e droga si trovavano in un'intercapedine ricavata nel muro d'ingresso.