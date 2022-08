Ferragosto 2022, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma

Musica, arte, musei e artisti di strada, sono tante le iniziative per accompagnare le serate dei napoletani che restano in città e dei turisti che affollano il capoluogo campano

Musica, arte, musei e artisti di strada, non manca davvero nulla in città per accompagnare le serate dei napoletani che restano in città e dei tanti turisti che affollano il capoluogo campano, soprattutto per il giorno di Ferragosto.

Restate a Napoli, kermesse di musica e arte dal 9 al 16 agosto

Musica, teatro, danza, arti circensi e arte di strada per accompagnare le serate dei napoletani che restano in città e dei tanti turisti che affollano il capoluogo campano. È Restate a Napoli, kermesse in programma in piazza Plebiscito dal 9 al 16 agosto, promossa dall'amministrazione comunale con la direzione artistica di Lello Arena. "La manifestazione coprirà la settimana di Ferragosto - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - e offrirà a napoletani e turisti spettacoli che coprono un'ampia fascia di gusti dalla musica internazionale a quella nazionale e tradizionale. E' un modo per accompagnare chi resta in città e chi decide di venire a Napoli". Al Plebiscito sarà allestito un vero e proprio teatro con 3mila posti a sedere. L'accesso agli spettacoli è gratuito ma è necessaria la prenotazione da effettuare sulla piattaforma digitale. Obiettivo della manifestazione è rinvigorire e rilanciare lo spettacolo dal vivo, colpito da due anni di pandemia da Covid. Oltre 500 le professionalità che saranno impegnate tra artisti, musicisti, tecnici, direttori di produzione, fotografi, personale di sicurezza, assistenti, scenografi, coreografi, autori e addetti ai lavori. Tra gli artisti, solo per citarne alcuni, Alessandro Haber, Greta Zuccoli, Tony Tammaro, Nicola Piovani, gli Avion Travel, Simona Molinari, Joe Bastianich & La Terza Classe, Fede & Marlene, Circus, gli Accademici napoletani ed altri. "Vi aspettiamo - ha aggiunto Lello Arena - sarà una grande festa di arte, teatro, musica in una delle piazze simbolo e più belle di Napoli. È una kermesse che propone nuovi talenti, ma anche stelle consacrate di un certo tipo di spettacolo che dà sollievo all'anima e speranza per il futuro". Gli spettacoli musicali rientrano nel progetto 'Napoli città della musica' del Comune di Napoli che punta a mettere a sistema, valorizzare e internazionalizzare la creatività musicale partenopea e le sue professionalità e a creare un ecosistema adatto al business e alle imprese del settore. I primi due turni di eventi saranno presentati da Serena Caputo, Giulia Cavallo, Martina Di Fonte e Francesco Mastrandrea mentre tutti gli show serali saranno condotti da Lello Arena.

Capodimonte, museo aperto a Ferragosto

Per tutto il mese di agosto il Museo e Real Bosco di Capodimonte aprirà le porte ai cittadini anche di sera, fino alle 22, ma dopo le 20.00 saranno fruibili solo i Giardini attorno alla Reggia ed il Belvedere con l’apertura anche della Tisaneria. Inoltre, il Museo resterà aperto anche lunedì 15 agosto (Ferragosto) secondo i consueti orari: 8-30-19.30 (primo piano) e 10-17.30 (secondo piano e sala Causa con la mostra su Battistello Caracciolo). Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli resterà per agosto. Per tutto il mese, il museo sarà aperto tutti i giorni, eccetto il martedì (riposo settimanale), con i soliti orari (dalle 9 alle 19:30), il 7 agosto, per l'iniziativa ministeriale della Domenica al Museo, l'ingresso sarà gratuito. Anche a Ferragosto si potranno ammirare collezioni permanenti ed esposizioni in programma al Museo.

Ferragosto con L’alba magica

Un evento per gli amanti del trekking con L’alba magica nell'ambito del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei. Nella notte fra il 14 e il 15 agosto sulla vetta del Monte tre Calli, affacciati sullo scenario a picco sul mare che da Capri si allunga fino a Punta Licosa, si attende il sorgere del sole sulle note del Gruppo bandistico Città d’Agerola. Occasione unica per ammirare l’intero litorale della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana.



Napoli sotterranea

Ferragosto è un'occasione per visitate la Napoli sotterranea. L'appuntamento è all'esterno della Chiesa della Pietrasanta. Il tour dura circa 2 ore e mezza, il biglietto, di 25 euro, comprende l'ingresso al Museo dell'acqua e alla chiesa di Santa Luciella inclusi. Per i ragazzi da 8 a 15 anni è previsto il biglietto ridotto a 20 euro.

Mostre ed eventi a Napoli

Tantissime mostre e musei che saranno aperti per Ferragosto a Napoli, tra quelli da non perdere durante una visita al capoluogo campano di sono le Catacombe di San Gennaro, la Galleria Borbonica, il Museo Civico Filangieri, il Tesoro di San Gennaro, i Sotterranei della Basilica di San Lorenzo e il Cristo Velato.