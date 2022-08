Salerno, brucia rifiuti e causa incendio in uliveto: denunciato 87enne

In fumo sono andati circa quattro ettari in località Serre. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi chh hanno spento con fatica le fiamme

Un uomo di 87 anni di Ceraso, nel Salernitano, è stato denunciato per incendio colposo e combustione illecita di rifiuti. L'anziano, con l'intento di bruciare rifiuti e rovi presenti in un terreno, ha causato un vasto incendio. In fumo sono andati circa quattro ettari di uliveto in località Serre. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi che hanno provveduto con fatica a spegnere fiamme. I carabinieri forestali di Vallo della Lucania hanno poi individuato e denunciato l'anziano.