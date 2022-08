Tenta rapina in abitazione, 32enne inseguito e fermato a Napoli

Un 32enne con precedenti di polizia è stato arrestato ieri dalla polizia a Napoli per tentata rapina, dopo essere stato inseguito e fermato dal compagno della vittima. Sequestrato il coltello che aveva con sé.

La vicenda

Gli agenti sono intervenuti in vicoletto II Santa Maria a Cancello per una segnalazione. Qui hanno trovato due uomini, uno dei quali ha accusato l'altro di essersi introdotto nel suo appartamento e di aver minacciato la compagna con un coltello per rapinarla. La donna era riuscita a scappare e il compagno, nel rientrare in casa, aveva capito quanto successo ed aveva inseguito e fermato l'aggressore.