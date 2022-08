Nola, 18enne ai domiciliari per tentato omicidio di un coetaneo

Un ragazzo di 18 anni, N. M., è stato messo ai domiciliari per il tentato omicidio di un suo coetaneo. I fatti risalgono al pomeriggio del 4 luglio scorso quando il giovane ebbe una lite per futili motivi con un suo coetaneo.

La rissa

Qualche ora più tardi i due si incontrarono nuovamente e ne nacque una colluttazione, cui parteciparono anche altri ragazzi. Durante lo scontro l'indagato avrebbe estratto un coltello a farfalla ferendo con cinque fendenti al torace la vittima, per poi darsi alla fuga. Il ferito fu ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Monaldi di Napoli per "versamento pericardico pretamponante in seguito a lesioni multiple all'emitorace sinistro". Sottoposto ad intervento chirurgico, il ragazzo fu dimesso il 15 luglio scorso.