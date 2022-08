Droga: due arresti a Caivano, sequestrate cocaina e hashish

Un appartamento era stato trasformato in un bunker per la vendita al dettaglio della droga, con portone blindato e due inferriate, oltre ben 12 telecamere installate

Blitz anti-droga la scorsa notte a Caivano, in provincia di Napoli. In via Necropoli i militari della locale compagnia, insieme ai carabinieri del reggimento Campania, hanno perquisito un appartamento scoprendo che era stato trasformato in un bunker per la vendita al dettaglio della droga, con portone blindato e due inferriate. Inoltre ben 12 telecamere "proteggevano" l'appartamento.

Gli arresti

I militari sono riusciti a entrare in casa trovando un 31enne e un 30enne che confezionavano della sostanza stupefacente. I due hanno tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra ma è stata raccolta dai militari che erano appostati sotto il palazzo. Rinvenuti e sequestrati 100 grammi di hashish, una dose di cocaina, 3 proiettili 9x21 gfl e diverso materiale per il confezionamento della droga. Sequestrati anche quasi 4mila euro. I due arrestati, del posto, erano già noti alle forze dell'ordine.