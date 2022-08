Scontro moto-auto, morto centauro 50enne a Teggiano

Per cause da accertare, la moto del centauro si è scontrata con un'auto sulla strada Provinciale del Corticato, arteria di collegamento tra la frazione Pantano di Teggiano con quella di Silla di Sassano

Un motociclista 50enne è morto in un incidente stradale avvenuto a Teggiano, nel Salernitano. La vittima, del posto, si chiama Cono Innamorato. Per cause da accertare, la moto del centauro si è scontrata con un'auto sulla strada Provinciale del Corticato, arteria di collegamento tra la frazione Pantano di Teggiano con quella di Silla di Sassano. Sul posto i carabinieri ed i sanitari del 118.