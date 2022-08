Avellino, assalti a banche e uffici postali con ordigni: nove arresti

I nove sono accusati di far parte, a vario titolo, di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere furti

Sono accusati di aver fatto parte di una banda che assaltava banche e uffici postali utilizzando "ordigni esplosivi ad alto potenziale": nove persone sono state arrestate dai carabinieri, su disposizione della magistratura irpina. Il blitz dei militari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip di Avellino, su richiesta della procura, si è svolto, oltre che nella stessa provincia di Avellino, in quelle di Foggia, Lecce e Palermo. I nove sono accusati di far parte, a vario titolo, di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere furti.