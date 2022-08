Pozzuoli, aggredisce i genitori e ne devasta la casa: arrestato 37enne

L’uomo non era riuscito ad ottenere soldi per acquistare stupefacenti, a denunciare il fatto la sorella

Un uomo di 37 anni, originario di Pozzuoli, è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato i genitori e averne devastato l’abitazione. Aggressione avvenuta, secondo le prime ricostruzioni, perché l’uomo non è riuscito ad ottenere i soldi per acquistare sostanze stupefacenti. Ad avvisare i carabinieri la sorella del 37enne, con i militari che arrivati sul posto hanno constatato come la situazione fosse ancora molto tesa. Le testimonianze dei familiari hanno confermato che le condotte dell’uomo, con precedenti penali, andavano avanti da tempo, oggi è posto ai domiciliari, in un’abitazione diversa da quella dei genitori.