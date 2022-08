Multe per chi libera palloncini in aria: l'ordinanza nel Casertano

Vietato il lancio dei palloncini, pena multe per i trasgressori da 25 a 500 euro. E' quanto prevede un'ordinanza del sindaco di Falciano del Massico (Caserta), Erasmo Fava, pubblicata sul sito del Comune e valida sull'intero territorio comunale.

Il plauso degli ambientalisti

Esulta l'associazione Plastic Free: "Non possiamo non elogiare un Comune che ci crede realmente, che vuole fare la differenza e che si è appena candidato per entrare nella rosa dei Comuni Plastic Free 2023. Complimenti a Falciano del Massico". "Apprezziamo molto - aggiunge il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli - l'ordinanza emessa dal sindaco di Falciano, una misura che noi chiediamo da tempo e per questo invitiamo tutti i comuni campani a seguire l'esempio. Far volare i palloncini può sembrare un gesto innocuo ma così non è in realtà. I palloncini sono costituiti da materie plastiche ed una volta sgonfiati essi atterrano al suolo andando ad inquinare boschi, fiumi, laghi e mare e diventano nocivi per gli animali e la vegetazione. Impariamo a tutelare l'ambiente e il nostro pianeta, a partire dai piccoli gesti".