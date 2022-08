Incendio a Caserta, in fiamme sterpaglie e rifiuti

Un incendio di sterpaglie e rifiuti è divampato a Caserta in un terreno privato situato nei pressi di un supermercato di una nota catena di distribuzione, dove è presente anche un'area giochi per i bambini, la zona sorge alla periferia del capoluogo. Il fumo nero ha velocemente invaso tutta la zona costringendo anche i condomini di un parco con piscina a rientrare frettolosamente in casa. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. Non è la prima volta che nella zona si verificano incendi di sterpaglie e rifiuti.