Armi e stupefacenti in casa, arrestato 32enne a Cervino

Un 32enne è stato arrestato a Cervino (Caserta) in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico (Caserta), nella tarda serata di ieri. I militari durante alcuni controlli hanno rinvenuto a casa dell'uomo una pistola scacciacani modificata con all'interno 7 proiettili calibro 7,65, detenuta senza autorizzazione, 17 grammi di hashish suddivisi in 11 dosi, 16 grammi di cocaina suddivisi in 43 dosi, materiale per il confezionamento delle dosi e 4.470 euro in banconote di vario taglio. Tutto è stato sottoposto a sequestro. Il 32enne è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).