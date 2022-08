Scoperti in un tir 146 chili di cocaina: tre arresti a Scafati

Intercettati 146 chili di cocaina a Scafati (Salerno) durante un'operazione dei carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinata dalla Procura, che ha portato a tre arresti. Si tratta di due persone originarie della provincia di Napoli ed un autotrasportatore sloveno. Uno degli arrestati risulta vicino ad organizzazioni criminali operanti nella periferia est di Napoli.

L'operazione

Ieri pomeriggio i carabinieri sono intervenuti nella zona industriale di Scafati, allertati da una pattuglia che aveva notato manovre sospette effettuate da due auto. I due mezzi dopo aver effettuato un sopralluogo hanno parcheggiato e atteso l'arrivo di un autoarticolato con targa slovena. Una delle due auto si è allontanata con i due guidatori mentre il conducente del tir ha provveduto ad effettuare il trasbordo di numerose borse dal tir alla vettura. A quel punto i carabinieri sono intervenuti con diverse pattuglie e sono riusciti a rintracciare i due italiani che si erano allontanati. Contestualmente è stato fermato l'autotrasportatore.

Il sequestro

Oltre all'arresto in flagranza dei tre, sono stati sequestrati 130 panetti di cocaina pura per un peso complessivo di 146,400 chili, contenuti in dieci borse, oltre all'autoarticolato e alle due autovetture utilizzati per il traffico illecito.