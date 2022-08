Napoli, sequestrati giocattoli contraffatti: oltre 13.000 pezzi

I giocattoli, come confermato dal perito della società, risultano riproduzioni non autorizzate e avrebbero fruttato circa 100mila euro

L’Ufficio Dogane di Napoli 1 ha intercettato presso il porto della città partenopea un container contenente un carico di giocattoli contraffatti provenienti dalla Cina, e destinati al mercato campano. La merce, composta da circa 13.500 pezzi, conteneva caffettiere come il modello Moka Express (5.400) e Mukka Express (8.100), entrambe a marchio Bialetti Industrie S.p.A.

La ricostruzione dei fatti

I giocattoli, come confermato dal perito della società, risultano riproduzioni non autorizzate, e avrebbero fruttato circa 100mila euro al legale rappresentante della società importatrice, il quale è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di contraffazione.