Spari ad Acerra, feriti due ragazzi di 16 e 17 anni

I due giovani non risultano in pericolo di vita, la squadra mobile al lavoro per identificare i colpevoli

Ad Acerra nella provincia di Napoli, intorno alle 23.20 di ieri, due minorenni, un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 17, sono stati feriti a colpi di pistola. I due giovani si trovavano in via Alfonso D’Aragona quando sono stati raggiunti dai proiettili esplosi da alcune persone a bordo di uno scooter. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita, il ragazzo è stato colpito al polpaccio, mentre la ragazza all’anca e al piede sinistro. La squadra mobile sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.