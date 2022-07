Napoli, al compleanno in discoteca anche lo stalker: colpita con pugno

L'episodio è accaduto in via Coroglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno individuato e arrestato

Alle 4 di notte delle ragazze hanno chiamato i carabinieri, a Napoli, perché una loro amica è stata appena malmenata dal suo ex. La vittima, 35 anni, aveva deciso di festeggiare il proprio compleanno in una discoteca di via Coroglio. Lui - un 39enne, si presenta lì - nonostante il divieto di avvicinamento - e le tira un pugno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno individuato e arrestato.