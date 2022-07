Napoli, ai domiciliari in giro senza casco, patente e assicurazione

Ieri un uomo se ne è andato in giro a bordo del proprio scooter in via Ranieri a Napoli. Non si è preoccupato di indossare il casco né tantomeno che il mezzo fosse sprovvisto della prevista assicurazione. Ed è senza patente.

L'evasione

Inoltre, il 43enne dovrebbe anche essere ai domiciliari nella sua abitazione di san Giovanni a Teduccio. Per questo è stato arrestato dai carabinieri e risponderà dei reati di evasione, false dichiarazioni a pubblico ufficiale guida senza aver mai conseguito la patente.