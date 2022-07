Controlli antidroga a Pozzuoli, arrestato spacciatore

Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli in via Scalandrone. Perquisito, è stato trovato in possesso di 47 grammi di cocaina

Un 29enne di Qualiano (Napoli), già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Il ragazzo è stato fermato per alcuni controlli dai carabinieri della stazione di Pozzuoli in via Scalandrone. Perquisito, è stato trovato in possesso di 47 grammi di cocaina che sono stati sequestrati. L'uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.