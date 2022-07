Tir in fiamme sulla A16, chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est

Un mezzo pesante che trasportava materiale plastico, poco dopo le 16.30, è andato in fiamme sull'autostrada A16 Napoli-Canosa ed è stato dunque chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli.

L'incendio

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6/o Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia che ha predisposto uno scambio di carreggiata. All'interno del tratto interessato il traffico è bloccato. Agli automobilisti diretti verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, si consiglia di percorrere la SS7 seguendo le indicazioni per Pratola Serra, proseguire in direzione Avellino per poi rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.