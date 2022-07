Cocaina nascosta negli slip, 21enne arrestata nel Casertano

Una 21enne è stata arrestata dai carabinieri in quanto sorpresa a nascondere un involucro di cellophane contenente 59 grammi di cocaina negli indumenti intimi. La giovane, residente a Mondragone, è stata fermata per un controllo ieri sera all'uscita del casello autostradale di Capua sull'A1. La prima perquisizione dell'auto ha dato esito negativo, ma in seguito a perquisizione personale, le è stato trovato negli slip lo stupefacente. È così scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio; la 21enne è stata poi condotta al carcere femminile di Pozzuoli.