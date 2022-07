Marcianise, tenta violenza sessuale: 45enne arrestato

Un uomo di 45 anni, di origini georgiane, è stato arrestato dalla polizia a Marcianise, nel Casertano, per tentata violenza sessuale commessa nei confronti di una connazionale. I poliziotti sono intervenuti mentre pattugliavano il territorio in via Santa Caterina dopo aver udito le urla di una donna.

La ricostruzione dei fatti

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la georgiana che chiedeva aiuto, era scossa e impaurita, con gli indumenti strappati e presentava varie escoriazioni sul corpo. A non molta distanza i poliziotti hanno rintracciato un connazionale ubriaco che alla vista della volante ha tentato di darsi alla fuga sferrando pugni all'indirizzo dei poliziotti e dell'auto di servizio. L'uomo è stato, però, bloccato e condotto in commissariato. Qui sono emerse le responsabilità del 45enne in relazione a quando accaduto alla donna, che ha raccontato delle percosse e dei maltrattamenti subito dall'uomo, e soprattutto del tentativo di violenza sessuale posto in essere da quest'ultimo.