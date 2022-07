Atena Lucana, coppia con un neonato fermata con 1,2 milioni di euro

Erano tutte banconote sistemate in mazzette, prevalentemente da 20 e 50 euro - e pochi tagli da 500 - perfettamente sigillate nel cellophane

Una coppia romana è stata fermata, per un controllo, nei pressi dello svincolo autostradale di Atena Lucana, sulla Salerno-Reggio Calabria, dalla guardia di finanza. Nel bagagliaio della loro Mercedes Classe A bianca vecchio tipo, oltre al passeggino per la figlioletta di appena pochi mesi e alle borse da viaggio, i due sposini di 20 e 24 anni avevano un tesoro cash da ben 1,2 milioni di euro. Tutte banconote sistemate in mazzette, prevalentemente da 20 e 50 euro - e pochi tagli da 500 - perfettamente sigillate nel cellophane e buttate qua e là. Lo riporta Il Messaggero.

Le indagini

Ma da dove provenivano tutti quei soldi? Da come accertato dalle Fiamme Gialle successivamente, tra i loro redditi (esigui) e il valore del denaro rinvenuto, come afferma la Procura di Lagonegro, "è emersa una notevole sproporzione".