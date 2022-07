Napoli, camorra: nuovo colpo al clan Lo Russo, otto fermi

La cosca, con vecchie e nuove leve, si stava riorganizzando e per fare soldi aveva iniziato a fare estorsioni in modo capillare

Nonostante arresti e pentimenti, il clan Lo Russo, roccaforte nel quartiere di Napoli di Miano, non era finito. La cosca, con vecchie e nuove leve, si stava riorganizzando e per fare soldi aveva iniziato a fare estorsioni in modo capillare.

La vicenda

Richieste di pizzo alte e a tutti quelli che producevano e commerciavano nella zona, anche beni di prima necessità come pane e acqua. I carabinieri, su ordine della Dda partenopea, hanno eseguito un decreto di fermo per otto affiliati.