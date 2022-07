Donna trovata morta in casa a Marigliano, ferito il padre di 89 anni

Una donna di 56 anni, da tempo malata di Alzheimer, è stata trovata senza vita dai carabinieri all'interno di un appartamento di via Vittorio Veneto, a Marigliano, in provincia di Napoli. Il padre della vittima, di 89 anni, è stato trovato in fin di vita, ferito con un colpo di pistola alla testa. L'ipotesi più probabile è che l'anziano abbia fatto fuoco contro la figlia per poi tentare di togliersi la vita. L'uomo ora si trova ricoverato all'ospedale del Mare a Napoli in condizioni disperate.

Le ipotesi

Secondo una prima ipotesi i colpi sarebbero partiti dalla stessa arma: la pistola detenuta legalmente dall'anziano, che è stata trovata a terra a poca distanza dal corpo dell'uomo.