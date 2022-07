Ruba un portafogli dentro sede Comune di Napoli, preso

In manette è finito un 63enne, già noto alle forze dell'ordine, fermato mentre ancora si aggirava tra i corridoi di Palazzo San Giacomo

E' entrato a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, e ha rubato il portafogli ad una dipendente. Poco dopo, però, è stato bloccato dagli agenti della polizia locale allertati da alcuni impiegati. In manette è finito un 63enne, già noto alle forze dell'ordine, fermato mentre ancora si aggirava tra i corridoi di Palazzo San Giacomo. Non ha saputo però giustificare la sua presenza e ha confessato il furto, consegnando agli agenti il portafogli rubato. L'uomo è stato messo ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.