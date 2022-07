Rissa tra ragazzine davanti Reggia di Caserta, interviene la Polizia

Una rissa fra tre ragazzine, tutte minorenni, ha avuto luogo ieri sera in piazza Carlo di Borbone, davanti all'ingresso principale della Reggia di Caserta. L’accaduto è stato immortalato in un video di una quindicina di secondi, in cui si vedono le tre, di età compresa tra i 13 i 15 anni, che vengono a contatto, due contro una. Segue il commento di un ragazzo a poca distanza, quindi l'intervento di altri giovanissimi probabilmente per dividerle. Sul posto è poi arrivata anche la Polizia per riportare la situazione alla calma.