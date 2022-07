Napoli, furto in piazza Trieste e Trento: arrestato

Ha rubato l'incasso di un bar in piazza Trieste e Trento, a Napoli, lo stesso luogo dove l'altra sera un turista svizzero è stato rapinato dell'orologio: l'uomo è stato arrestato dalla polizia. I fatti la scorsa notte, quando gli agenti sono stati allertati dalle urla di alcuni passanti, in piazza Triese e Trento, che hanno indicato ai poliziotto un uomo in fuga che, poco prima, aveva compiuto un furto in un bar.

La vicenda

La polizia lo ha raggiunto in via Nardones e, non senza difficoltà, lo ha bloccato, trovandolo in possesso dell'incasso asportato pari a 818 euro. L'uomo, un 41enne con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata restituita al gestore del bar.