Rogo sterpaglie raggiunge casa a Sessa Aurunca, residenti intossicati

Un incendio di sterpaglie ha raggiunto una villetta e un'attività costituita da uffici e da un piccolo deposito, andata quasi completamente distrutta. E' successo a Sessa Aurunca, nel Casertano. Alcune persone sono rimaste intossicate e medicate dai sanitari del 118. Sul posto, in località Tora, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Caserta e un'autobotte. Le fiamme hanno interessato anche un trasformatore di media tensione, per la cui messa in sicurezza sono arrivati i tecnici Enel.