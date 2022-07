Allevatori bufale versano latte davanti a sede Regione Campania

Decine di litri sono stati versati dagli allevatori della provincia di Caserta, che non hanno ottenuto un incontro con i vertici regionali per ridiscutere il piano su Brucellosi e Tubercolosi

Decine di litri di latte di bufala sono stati versati davanti alla sede della Regione Campania da parte degli allevatori di bufale della provincia di Caserta, che non hanno ottenuto un incontro con i vertici della Regione per ridiscutere il piano su brucellosi e tubercolosi.

La protesta

Cinquanta allevatori di bufale per la produzione di mozzarella si sono recati a Napoli per protestare contro il piano istituzionale di lotta alla brucellosi e alla tbc delle bufale. Un piano che gli allevatori contestano perché le loro proposte di vaccinazione e prevenzione, al posto dell'abbattimento delle bufale, non vengono accolte. Il corteo, partito da Giugliano, ha percorso Napoli dallo stadio Maradona fino a percorrere via Caracciolo e giungere alla sede della Regione, con i trattori, una bara e una banda che suonava musiche funebri "De Luca, vogliamo risolvere davvero brucella e tbc. È l'ora del dialogo", recita lo striscione del corteo che ora è davanti alla sede del governatore. Gli allevatori chiedono un incontro con De Luca, che finora non c'è stato.