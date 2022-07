Banda del buco in azione: rapinata una gioielleria ad Aversa

Banda del buco in azione in pieno giorno in una gioielleria di Aversa (Caserta). I ladri sono sbucati da un foro praticato nel pavimento dell'attività, mentre all'interno c'erano il proprietario ed un cliente, che sono stati immobilizzati e legati; nel frattempo i malviventi hanno razziato gioielli e altri preziosi e sono poi fuggiti dallo stesso buco. A liberare i due ostaggi ci ha pensato il figlio del titolare e alcuni passanti, che hanno poi chiamato le forze dell'ordine. Indaga la Polizia.