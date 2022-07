Napoli, rapina in un'autorimessa: arrestato

I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti sono intervenuti in via San Giacomo dei Capri per la segnalazione di un furto d'auto in un garage

Un uomo 38 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia mentre stava compiendo una rapina all'interno di un'autorimessa a Napoli. I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti sono intervenuti in via San Giacomo dei Capri per la segnalazione di un furto d'auto in un garage. Giunti sul posto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha abbandonato un'auto tentando di fuggire a piedi ma è stato raggiunto e bloccato.

La ricostruzione dei fatti

Durante le fasi dell'identificazione, ha dato in escandescenze, minacciando i poliziotti e colpendo con una testata l'auto di servizio, danneggiandola. Agli agenti una persona che si trovava nell'autorimessa ha raccontato che, poco prima, l'uomo l'aveva minacciata e aggredita per poi impadronirsi di una vettura in sosta. Il 38enne è stato arrestato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.