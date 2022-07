Napoli, rapinano una persona usando un taglierino: due arresti

I malviventi, di 36 e 46 anni, sono stati notati dagli agenti mentre sottraevano il portafoglio alla vittima, in via Arnaldo Lucci. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati

Con la minaccia di un taglierino gli hanno rapinato il portafogli, poi sono fuggiti: i due malviventi sono stati però inseguiti e arrestati dalla polizia. È successo la scorsa notte, a Napoli, nella zona di Porta Nolana.

La rapina e l'arresto

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell'Ufficio prevenzione generale, mentre transitavano in corso Arnaldo Lucci hanno visto due uomini che, con la minaccia di un taglierino, stavano rubando il portafogli ad una persona per poi darsi alla fuga. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso del portafogli preso poco prima e del taglierino. Si tratta di due algerini di 36 e 46 anni, con precedenti di polizia. Sono stati arrestati per rapina aggravata. Il portafogli è stato restituito alla vittima.