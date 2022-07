Napoli, armi e una piscina abusiva: arrestato

Prosegue l'operazione "Green life" con nuovi sequestri dei carabinieri. Nel comune di Sant'Antonio Abate, sui Monti Lattari, i carabinieri hanno arrestato Luigi Verdoliva, 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato una pistola Berretta calibro 9 con matricola abrasa, caricatore, 13 cartucce e un jammer, cioè un disturbatore di frequenze. In un terreno attiguo, interrate tra rami secchi e rifiuti, una pistola Tanfoglio con matricola abrasa calibro 9 con 20 cartucce e un fucile sovrapposto a canne mozze calibro 12 con quattro proiettili dello stesso calibro.

Il sequestro

Nell'ambito di quest'attività i carabinieri hanno sequestrato a Verdoliva anche una piscina costruita abusivamente in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici: 10 metri per cinque le dimensioni. Attorno una recinzione di due metri di altezza, completamente in muratura. Infine, in un rudere abbandonato, i carabinieri hanno scoperto una coltivazione indoor di cannabis, completa di impianto di illuminazione, areazione e irrigazione: sette i fusti piantati di un metro e mezzo circa di altezza. Sono stati distrutti. La piantagione è stata sequestrata a carico di ignoti.