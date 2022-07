Ancora truffatori a Ischia, carabinieri denunciano due persone

Due 19enni hanno contattato due anziani dell'isola e, fingendosi loro nipoti, hanno chiesto di saldare con urgenza un debito che avevano contratto in un ufficio postale

I carabinieri di Ischia hanno denunciato per concorso in tentata truffa aggravata e sostituzione di persona due 19enni già noti alle forze dell'ordine. Hanno contattato due anziani dell'isola e, fingendosi loro nipoti, hanno chiesto di saldare con urgenza un debito che avevano contratto in un ufficio postale.

La denuncia

I due anziani hanno compreso l'inganno e allertato il 112. I militari hanno così rintracciato i due sotto l'abitazione di una delle due vittime. Entrambi identificati, sono stati denunciati e i loro telefoni sequestrati.