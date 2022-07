Tenta di rapinare una donna a Napoli, arrestato un 26enne

È accaduto la scorsa notte in via San Pietro ad Aram. I poliziotti hanno visto un uomo che stava minacciando una donna con una pistola e lo hanno subito bloccato e disarmato

Un 26enne gambiano è stato arrestato dalla polizia mentre tentava di rapinare una donna. È accaduto la scorsa notte in via San Pietro ad Aram, a Napoli. Gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, mentre percorrevano corso Umberto hanno sentito delle urla provenire da una stradina interna. I poliziotti hanno visto un uomo che stava minacciando una donna con una pistola per rapinarla. Lo hanno quindi subito disarmato e bloccato, accertando che la pistola era una replica senza tappo rosso e cartucce. Lo straniero, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina aggravata.