Reddito di cittadinanza, danneggia sede Caf perché non ha i requisiti

Ha messo a soqquadro gli uffici del centro di assistenza fiscale che, a suo dire, gli impediva di ottenere il reddito di cittadinanza. Un 37enne di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, la notte scorsa si è introdotto all'interno della sede e dopo aver sfondato la vetrata di ingresso ha capovolto scrivanie e suppellettili e disperso i fascicoli delle documentazioni custodite nell'ufficio.

Le indagini e la denuncia

Dopo una segnalazione al 112, i carabinieri sono intervenuti sul posto e attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza lo hanno identificato e condotto in caserma. Non sarebbe la prima volta che l'uomo si rende protagonista di atti di vandalismo e violenza nei confronti della sede del Caf e degli impiegati, tra cui un amministratore del comune di Altavilla Irpina. Nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato.