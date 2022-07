Droga sotto la sella dello scooter e a casa, un arresto in Irpinia

L'uomo è stato anche denunciato per omessa custodia di armi e munizioni, regolarmente detenute

Droga e materiale pirotecnico ad alto potenziale è stato sequestrato dalla polizia al termine di una serie di perquisizioni eseguite a Quindici, nell'Avellinese. I poliziotti hanno prima perquisito lo scooter di un 41enne del posto incensurato che sotto la sella nascondeva tre "stecche" di hashish (del peso complessivo di 4,4 grammi) e cocaina, del peso complessivo di 0.76 grammi, e poi l'abitazione dell'uomo, dove sono stati trovati 96 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 500 buste in plastica per il confezionamento.

Le perquisizioni

In un'altra sua proprietà, inoltre, le forze di polizia hanno scoperto 33 manufatti pirotecnici esplodenti privi di etichettatura, di elevata potenzialità esplosiva. Il 41enne è stato arrestato: nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di materiale esplodente. L'uomo è stato anche denunciato per omessa custodia di armi e munizioni, regolarmente detenute. I poliziotti, infine, hanno denunciato anche il padre 69enne dell'arrestato, per omessa comunicazione del trasferimento del luogo di detenzione di un fucile e omessa custodia e detenzione di munizionamento, regolarmente detenuti.