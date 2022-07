Licola, piantagione e laboratorio di marijuana: arrestato 62enne

Un uomo è stato arrestato a Licola, in provincia di Napoli, per produzione e detenzione di stupefacente. L'uomo è il proprietario del fondo dove sono stati trovati un quintale e mezzo di marijuana già essiccata e 632 piante, più un generatore di corrente utilizzato per la coltivazione.

Il laboratorio

I carabinieri della stazione di Licola hanno scoperto il laboratorio casalingo in Via Madonna del Pantano nel comune di Giugliano in Campania. Lamiere di alluminio usate come pareti assicuravano l'effetto serra necessario a essiccare in fretta i germogli di cannabis, posizionati su filari di spago e sistemati in modo da favorire il filtraggio dell'aria. Poi c'erano tavole di legno coperte da reti verdi per l'ultima fase del trattamento dell'erba, appena prima del confezionamento.