Santa Maria la Fossa, incendio in un deposito

Incendio in un deposito a Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, dove cinque mezzi pesanti per la raccolta dei rifiuti e un container abitativo sono andati a fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco supportate da quattro autobotti, provenienti dalla sede Centrale del Comando di Caserta, dal distaccamento di Mondragone, dai comandi provinciali di Benevento e Avellino. Le fiamme sono state circoscritte. Il rogo ha generato una colonna di fumo nero che ha invaso tutta l'area circostante ed era ben visibile da molti chilometri.