Capri, incidente a Marina Grande: traffico bloccato

Incidente sulla provinciale a Marina Grande, a Capri, nel tratto di strada delimitato dalla ringhiera di protezione, nel punto in cui l’anno scorso precipitò un bus di linea provocando la morte del conducente e molti feriti fra i passeggeri a bordo. Coinvolto un camion di un'azienda privata adibito al trasporto di oggetti di arredamento in vimini e bambù, che stava raggiungendo il centro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. che hanno prestato i primi soccorsi allertando i sanitari del 118. Il conducente presentava solo leggere escoriazioni. Nessun'altra persona è rimasta ferita. Intanto il traffico è stato bloccato dagli uomini della polizia locale per poter consentire ai vigili del fuoco di intervenire sul camion, che è rimasto incastrato sotto la sporgenza di un terrazzino che affaccia sulla strada.