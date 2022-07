Quindici, arma carica e munizioni in casa: arrestata coppia

I poliziotti hanno rinvenuto una pistola semiautomatica con colpo in canna e priva di matricola, due caricatori con 7 cartucce ciascuno, una scatola con altri 18 colpi. In manette due coniugi, tra cui un 75enne con precedenti penali

Una pistola semiautomatica con colpo in canna e priva di matricola, con due caricatori contenenti 7 cartucce ciascuno, oltre ad una scatola contenente altri 18 colpi sono stati trovati dalla Polizia di Stato in un'abitazione di Quindici (in provincia di Avellino). Due coniugi, tra cui un 75enne con precedenti penali per reati in materia di armi, tentato omicidio, sono stati arrestati dai poliziotti di Lauro.

Il ritrovamento dell’arma

L'arma era nascosta in un portafucili occultato dietro un mobile a scorrimento che veniva azionato con una leva. Un'altra pistola è stata trovata dalla Polizia di Stato in un'abitazione disabitata che si trova nei pressi dell'abitazione della coppia.