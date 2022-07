Scoperto e denunciato un falso ortopedico nel Napoletano

Svolgeva l'attività di ortopedico ma non aveva i titoli per farlo. È quanto scoperto dagli agenti della polizia a Striano, nel Napoletano. Secondo quanto accertato dai poliziotti un uomo di 44 anni aveva allestito uno studio ortopedico dove esercitava la professione. Nel locale gli operatori hanno rinvenuto numerose attrezzature e strumenti generalmente utilizzati dagli ortopedici, mentre l'uomo è stato trovato in possesso di 3.400 euro in contanti; inoltre, all'interno di una cassaforte presso la sua abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato altri 28.000 euro. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica