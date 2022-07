Napoli, 12enne ferita al volto con un'arma da taglio: si cerca minore

Una bambina di 12 anni è arrivata in ospedale con una profonda ferita al volto provocata, molto probabilmente, con un'arma da taglio. È accaduto la scorsa notte a Napoli. Secondo gli investigatori, a ferirla sarebbe stato il fidanzato, minorenne, che al momento risulta irreperibile. È stata la stessa vittima a riferire ai sanitari e poi ai carabinieri il nome dell'autore dell'aggressione, aggiungendo che il ragazzo avrebbe agito per "motivi di gelosia". I militari stanno indagando per rintracciare il giovane.

L'aggressione e i soccorsi

L'aggressione sarebbe iniziata a Montesanto, quartiere di Napoli, con insulti e minacce. Poi il fendente sferrato al volto, il minore è poi fuggito e non è stato ancora rintracciato. Secondo alcune testimonianze la 12enne stava passeggiando per le strade intorno alla una di notte quando ha incrociato il giovane.

La piccola è giunta poco dopo la 1.30 al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, nel centro storico, ed è stata immediatamente operata. La prima prognosi è di 30 giorni. La 12enne è poi stata trasferita all'ospedale pediatrico Santobono e successivamente dimessa. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.