Un uomo di 67 anni è morto a Maddaloni, nel Casertano, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Appia. L'auto su cui viaggiava si è scontrata in maniera violenta con un tir, l'uomo è deceduto poco dopo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Maddaloni per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Rilevanti i disagi per la circolazione.