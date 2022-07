Cede una giostra a Palma Campania, dieci feriti lievi

È successo in via Querce, nell’area parcheggio dove erano state allestite delle zone di gioco, nella tarda serata di ieri. Una 12enne è stata portata all’ospedale Santobono di Napoli. Sull’episodio indagano i carabinieri

Il cedimento di una giostra, nella tarda serata di ieri, ha provocato minuti di forte paura e una decina di feriti lievi: è accaduto ieri sera a Palma Campania (in provincia di Napoli), in via Querce, area parcheggio dove erano state allestite delle zone di gioco.

L’incidente

Una delle giostre, gestita da un privato e composta da sediolini che avrebbero dovuto sollevarsi e roteare, ha avuto un cedimento strutturale, a quanto pare in un momento di stop. Il crollo ha provocato una decina di feriti lievi, riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto, per lo più contusi e tutti adulti tranne una 12enne condotta nell'ospedale Santobono di Napoli. Molti sono stati medicati sul posto, altri sono stati condotti negli ospedali della zona. Nessuno è in condizioni preoccupanti.