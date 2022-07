Torre del Greco, pregiudicato gambizzato mentre è in scooter

Un pregiudicato di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine e attualmente sottoposto al regime di libertà vigilata, è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco alle gambe. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Torre del Greco (Napoli), nella zona di via Sant'Antonio, arteria che collega la parte periferica della città al tratto iniziale di via Nazionale.

I soccorsi

Soccorso da personale del 118, il 28enne è stato trasportato in ospedale in condizioni che non vengono giudicate gravi. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, che indagano sull'accaduto, il giovane stava percorrendo a bordo di uno scooter l'arteria quando è stato avvicinato da sconosciuti. Il ragazzo ha raccontato agli inquirenti di essere rimasto vittima di un tentativo di rapina e di essere stato raggiunto alle gambe dai colpi di arma da fuoco dopo avere reagito. I poliziotti stanno vagliando il racconto della vittima e non escludono altre ipotesi: il giovane è sottoposto al regime di libertà vigilata (con obbligo del rientro in carcere la sera) per episodi legate a truffe di natura informatica.